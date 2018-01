Araraquara bate São José pelo Nacional de basquete O Araraquara venceu o São José dos Pinhais por 81 a 71 na noite desta terça-feira, no interior paulista, na abertura da 17ª semana do Campeonato Nacional masculino de basquete. Com o resultado, o time paulista alcançou duas vitórias em dois jogos pelo Grupo C da competição, que teve duas equipes - Winner/Limeira e Grajaú - excluídos depois de dois W.O.