Araraquara e Bauru na frente no Paulista No complemento da rodada de abertura das quartas-de-final do Campeonato Paulista masculino de basquete, os dois times mandantes venceram: o Uniara/Lupo/Araraquara bateu o Conti/Assis por 91 a 79, em Araraquara (SP). O cestuinha do jogo foi Ricardo, com 22 pontos e três assistências, pelo time mandante. Já em Bauru, o Plasútil/Sukest/Bauru iniciou com vitória a série melhor de cinco jogos. O time do técnico Raul Togni Filho bateu o Franca/Mariner/Unimed por 92 a 84. Soró, do Bauru, com 30 pontos e oito rebotes, foi o cestinha da partida.