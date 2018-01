Araraquara e Ribeirão fazem 5ª final O COC/Ribeirão já conhece o seu adversário na final do Campeonato Paulista de Basquete Masculino: a Uniara/Fundesport, de Araraquara, a partir desta quinta-feira. A Uniara eliminou, segunda-feira à noite, fora de casa, no quinto jogo da série, o Valtra/Mogi, por 93 a 88 (56 a 37 no primeiro tempo). Agora prepara-se para enfrentar o seu grande rival regional. Será a quinta decisão entre ambos e o COC venceu as anteriores, em 2002: o Paulista, os Jogos Regionais, os Jogos Abertos e o Torneio Início. A Uniara chega à sua terceira decisão importante, seguida, em um ano: perdeu o estadual para o COC e o último Brasileiro para o Tilibra/Copimax/Bauru. Se o invicto COC teve tempo para descansar, desde sexta-feira, após eliminar Franca, por 3 a 0, a Uniara, dirigida por Antônio José Paterniani, o Tom Zé, está psicologicamente animada. "Ganhamos no aspecto físico, mas no emocional, não, pois os jogadores estão ansiosos para atuar", diz o técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula. Ele, porém, acredita que, no playoff final, o "coração" irá prevalecer. "Os times têm muito ´coração´, mas um terá que mostrar mais que o outro para ficar com o título", explica Lula. Se ele falou isso com seus jogadores? "Nem precisa, eles já estão motivados, com gana." Na decisão do último estadual, o COC também tinha a vantagem de poder atuar até três - das cinco possíveis - vezes em seu ginásio, mas fechou a série por 3 a 1, e em Araraquara. Os times são mantidos por universidades, que dão todo o apoio, e a rivalidade será intensa. "Não perdemos ainda, mas o nosso trajeto foi duro e queremos o título, independente de ser invicto ou não, que é circunstancial", diz Lula. Para eliminar o Mogi, a Uniara teve como destaque o experiente pivô Pipoka, de 39 anos, que fez 20 pontos e pegou 7 rebotes. "Somos chatos mesmo, não desistimos nunca", esbravejou, feliz, Pipoka, após o jogo. O time de Araraquara chegou a ter 22 pontos de vantagem, mesmo com a torcida adversária pressionando. O Mogi chegou a empatar nos minutos finais, mas se desequilibrou e foi derrotado. Edvar Júnior foi o cestinha, com 31 pontos, que nada adiantaram para a equipe de Mogi das Cruzes.