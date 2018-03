Araraquara e Ribeirão vencem no basquete Araraquara e Ribeirão Preto venceram, nesta terça-feira, na disputa de mais uma rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Araraquara derrotou Londrina, por 99 a 92 (49 a 44), jogando em seu ginásio. O cestinha foi Lewis, do Londrina, com 24 pontos. Ribeirão derrotou Ulbra, na quadra do adversário, por 85 a 81 (46 a 48), com destaque para Arthur e Márcio, ambos da equipe paulista, que marcaram 22 pontos cada.