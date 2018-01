Araraquara empata semifinal com Mogi A equipe de Araraquara empatou a disputa das semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta quarta-feira à noite, o time de Mogi por 101 a 89 (52 a 43), no ginásio do adversário. Com este resultado, cada time venceu um jogo na série melhor-de-cinco. A terceira partida será nesta quinta-feira, às 19 horas, em Mogi das Cruzes.