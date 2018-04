Araraquara está na final do Paulista O time de Araraquara é finalista do Campeonato Paulista masculino de basquete. Nesta quarta-feira à noite, em Araraquara, a equipe do técnico Tom Zé derrotou Franca, por 69 a 67, e fechou a série melhor-de-cinco, por 3 a 1. O adversário na final será decidido nesta quinta-feira, em Ribeirão Preto, entre o time da casa e o Bauru, que estão empatados com duas vitórias cada. O lance que definiu o jogo desta quarta-feira ocorreu a três segundos do final. Rodrigo roubou a bola de Fúlvio e enterrou.