Araraquara força a quinta partida O invicto Ribeirão terá que esperar até esta segunda-feira para conhecer o seu adversário na final do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, pois Araraquara venceu o quarto confronto da outra semifinal e empatou a série contra o Mogi. Neste sábado, no ginásio Gigantão, em Araraquara, Araraquara venceu por 91 a 78 (50 a 42 no primeiro tempo). O jogo decisivo será nesta segunda-feira, às 20h30, em Mogi das Cruzes. Ribeirão, com 36 vitórias consecutivas, garantiu a sua vaga na noite de sexta-feira, em Ribeirão Preto, ao bater Franca, por 77 a 71, e fechar a série em 3 a 0. Neste sábado, Araraquara tinha que arriscar tudo para continuar com chances de repetir a final estadual do ano passado, quando perdeu a decisão para Ribeirão. O time do técnico Antônio José Paterniani, o Tom Zé, chegou a abrir mais de 20 pontos no segundo tempo, mas Mogi esboçou uma reação no final, porém, sem sucesso. Arnaldinho, da Uniara, foi o cestinha do jogo, com 30 pontos, seguido por Edvar Júnior, do Mogi, com 29. O reboteiro da partida foi o pivô Pipoka, que pegou 11 bolas. Gastão agarrou 7 rebotes para o Mogi, dirigido por Carlão Rodrigues.