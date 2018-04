Araraquara leva decisão para 4º jogo Com a vitória por 90 a 77 no terceiro jogo do playoff final, nesta quarta-feira à noite, na casa do adversário, a Uniara/Fundesport, de Araraquara, diminuiu a vantagem do COC/Ribeirão Preto para 2 a 1 na série decisiva. Com este resultado, o time do técnico Tom Zé forçou a realização do quarto jogo, sexta-feira, às 20h30 (com transmissão da ESPN Brasil), em Araraquara. Se necessário, o quinto jogo será segunda-feira, às 19h30, em Ribeirão.