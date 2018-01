Araraquara luta por vaga em Ribeirão O COC/Ribeirão Preto, um dos líderes do Estadual Masculino de Basquete, recebe a Uniara/Araraquara (sétima colocada) às 20 horas, no Ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O time da casa já garantiu classificação aos playoffs. Araraquara luta para seguir na competição. No outro confronto da noite, Santo André (décimo) enfrenta a Liberty Seguros/Casa Branca (décima) no mesmo horário, no ABC.