Araraquara vai à final do Paulista A Uniara/Fundesport irá disputar a final do Campeonato Paulista de Basquete Masculino contra o COC/Ribeirão Preto. Nesta segunda-feira, a equipe de Araraquara derrotou o Mogi/UBC/Valtra por 93 a 88, em Mogi das Cruzes, e fechou em 3 a 2 o playoff semifinal da competição - o time de Ribeirão já tinha feito 3 a 0 sobre Franca. COC e Uniara repetem assim a final do Paulista de 2001, quando o time de Ribeirão levou a melhor e ficou com o título - desta vez, também é o favorito, pois atingiu uma invencibilidade recorde de 36 partidas sem derrota. O primeiro jogo do playoff decisivo acontece na quinta-feira, em Araraquara.