Araraquara vence Ajax por 82 a 79 O time de Araraquara venceu o Ajax, por 82 a 79 (38 a 50) no primeiro jogo das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta sexta-feira à noite, em Araraquara. Luís Fernando, do time da casa, com 22 pontos, foi o cestinha. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, às 20 horas, em Goiânia. Passa para as semifinais o time que vencer primeiro três jogos.