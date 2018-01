Araraquara vence Ribeirão pelo Paulista A Uniara/Araraquara venceu ontem o COC/Ribeirão por 90 a 80, em Ribeirão Preto. O resultado adiou a decisão do último classificado que avançará aos playoffs. Alex Garcia, de Ribeirão, foi o cestinha da partida com 20 pontos. No ABC, o Santo André venceu a Casa Branca por 93 a 84. Pela repescagem, o Pinheiros derrotou o XV/Da Barra, em Piracicaba, por 105 a 84; e São Carlos superou Hebraica: 95 a 93, na Capital.