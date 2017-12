Araraquara x Bauru: começa a decisão Em uma final paulista, o que não ocorre desde 1998 no Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Tilibra/Copimax, de Bauru, enfrenta a Uniara/Fundesport. O título da temporada será definido em uma série melhor-de-cinco jogos a partir deste domingo, às 18 horas, no ginásio Gigantão, em Araraquara (com SporTV). O segundo e terceiro jogos serão no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, quarta e sexta-feira. Se necessárias, a quarta e quinta partidas serão dias 16 e 18. As duas equipes buscam um título inédito. ?Vai ser um jogo equilibrado como todos os outros. A Uniara está mais descansada e nós estamos em ritmo de competição. Acho que os dois times têm condições de vencer, dentro e fora de casa?, avalia o técnico Jorge Guerra, o Guerrinha, de Bauru. Nas quartas-de-final, Bauru e Araraquara eliminaram, respectivamente, os mineiros Universo/Minas e Unit/Uberlândia. Nas semifinais, a Uniara eliminou o Vasco fechando o playoff em 3 a 0. O Bauru teve mais dificuldade ? precisou de cinco jogos para vencer o COC/Ribeirão por 3 a 2.