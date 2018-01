Árbitro brasileiro ensina astros da NBA Um brasileiro vai ensinar as estrelas da NBA que formam a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos a jogarem pelas regras da Fiba, a Federação Internacional. "É engraçado o maior basquete do mundo querendo aprender as regras da Fiba", diz o árbitro brasileiro Sérgio Jesus Pacheco, de 38 anos, o orgulhoso professor do Dream Team norte-americano. Pacheco foi indicado pela Fiba para apitar alguns amistosos dos Estados Unidos, em agosto - alguns deles no Madison Square Garden, de Nova York -, preparatórios para o Pré-Olímpico de San Juan, em Porto Rico, de 20 a 31 do mesmo mês. Os Estados Unidos ficaram em sexto lugar no Mundial de Indianápolis, em 2002, e sem a vaga antecipada para a Olimpíada de Atenas, em 2004, reservada ao campeão, a Iugoslávia. Agora, terão de disputar, com as seleções das Américas, no torneio de San Juan, duas vagas para Atenas. "Eles estão levando a preparação bem a sério", diz Pacheco, que concilia a arbitragem com plantões na delegacia de Campinas - é policial civil. Pacheco vai ensinar jogadores como Karl Malone, Jason Kidd, Tim Duncan, Elton Brand, Kobe Bryant, Allen Iverson, Jermaine O?Neal, Tracy McGrady e Richard Jeferson, comandados pelo técnico Larry Brown. "Acho importante falar sobre a questão do contato. A Fiba permite menos contato do que lá, na NBA. Por isso, algumas vezes eles não entendem quando o árbitro Fiba apita lances de falta." O árbitro brasileiro observa, no entanto, que nem mesmo o conhecimento das regras torna iguais as escolas de basquete existentes em todo o mundo. "Embora as normas sejam as mesmas, não se pode dizer que o basquete da América do Sul é igual ao da Europa. As regras não mudam os estilos." Pacheco, que fala inglês, deverá expor aos norte-americanos todas as regras e disciplinas referentes a itens técnicos que constam nas normas da Fiba. A NBA, uma liga independente, tem regras próprias. Ele confessa que ficou orgulhoso com o convite para ajudar na preparação dos Estados Unidos. "É um reconhecimento para o Brasil", afirma o árbitro, que já apitou torneios internacionais como mundiais femininos, pan-americano e Goodwill Games, mas ainda sonha em ser escalado para uma Olimpíada - não descuida da preparação física e tem até personal trainer.