Árbitros rejeitam nova proposta da NBA

Depois de sete horas de uma reunião exaustiva num hotel no aeroporto de Chicago, os 57 árbitros da NBA optaram por não aceitar a nova proposta da liga para renovar o contrato por mais duas temporadas.

"Os árbitros estão confinados no hotel num esforço para fechar a negociação o quanto antes", disse Lamell McMorris, o negociador dos árbitros com a NBA. "Todos estão aqui, deixando de lado suas famílias, para definir tudo e manter o cronograma".

O último contrato da NBA com os árbitros terminou no dia 1.º deste mês (válido por cinco anos), e um novo foi oferecido, mas com apenas dois anos de validade, já que o sindicato acredita que, após a crise financeira, todos conseguirão contratos mais vantajosos.

Ciente de que os valores apresentados não foram os esperados, a NBA começa a recrutar jovens árbitros das ligas de desenvolvimento, primordialmente para os jogos da pré-temporada, que começa no dia 1.º de outubro. A última vez que a NBA utilizou substitutos na arbitragem foi em 1996, justamente pela falta de um acordo para a renovação de contrato.