Arenas brilha, e Washington quebra série invicta do Phoenix Com uma brilhante atuação do armador Gilbert Arenas, que marcou 54 pontos, o Washington Wizards venceu o Phoenix Suns por 144 a 139, na prorrogação, e tirou a invencibilidade de 15 jogos da equipe do Arizona, que jogava em casa e perdeu a chance de assumir a liderança da Conferencia Oeste, agora dividida por Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Arenas foi decisivo a 20 segundos do fim do tempo normal, quando fez uma cesta e sofreu a falta, convertendo o lance livre que empatou a partida em 127 pontos. Na prorrogação, marcou mais cinco pontos e garantiu a vitória da equipe, tendo como principal escudeiro o ala Caron Butler, com 34 pontos. O time está em segundo na Divisão Central, com 14 vitórias e 12 derrotas. O Phoenix teve o canadense Steve Nash como cestinha, com 42 pontos. Leandrinho jogou 33 minutos, saindo mais uma vez do banco de reservas, e marcou 17 pontos, obtendo ainda 5 rebotes e 5 assistências. O time segue na frente na Divisão do Pacífico, com 18 vitórias e 7 derrotas. Outra seqüência interrompida na rodada desta sexta-feira, esta negativa, foi do Philadelphia Sixers, que vinha de 12 derrotas seguidas e marcou 98 a 83 no Boston Celtics, com 31 pontos do ala Andre Igoudala. O time ainda não contou com Andre Miller e Joe Smith, jogadores que vieram do Denver Nuggets em troca da transferência do armador Allen Iverson. O jogador, aliás, foi sua estréia no Denver e marcou 22 pontos, embora tenha começado no banco de reservas, mas não conseguiu levar a equipe à vitória, em casa, contra o Sacramento Kings, que marcou 101 a 96, com boa distribuição de pontos entre o pivô Brad Miller, o ala John Salmos, ambos com 21 pontos, e o armador Kenyon Martin, com 17. O brasileiro Nenê foi titular do Denver, que tem vários jogadores suspensos por causa da briga na partida contra o New York Knicks, e foi o principal reboteiro do jogo, com 15 ações bem sucedidas, além de marcar 8 pontos e dar uma assistência. Outros resultados da rodada: Charlotte Bobcats 101 x 89 Utah Jazz Orlando Magic 108 x 117 Golden State Warriors New Jersey Nets 95 x 99 Los Angeles Lakers New York Knicks 103 x 92 Chicago Bulls Atlanta Hawks 90 x 100 Indiana Pacers New Orleans Hornets 100 x 97 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 78 x 97 Houston Rockets Minnesota Timberwolves 107 x 113 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 115 x 83 Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers 100 x 101 Toronto Raptors