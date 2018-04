Arenas é suspenso por tempo indeterminado da NBA O armador Gilbert Arenas, do Washington Wizards, foi suspenso por tempo indeterminado pela comissão da NBA nesta quarta-feira. A punição se refere ao incidente com Javaris Crittenton no dia 23 de dezembro. Na ocasião, o jogador sacou uma arma no vestiário para ameaçar o companheiro de equipe, após a vitória sobre o Milwaukee Bucks.