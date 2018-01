Arenas faz 60 pontos e ofusca Kobe em vitória do Wizards A noite de domingo em Los Angeles era para ser mais uma vez de Kobe Bryant, mas foi outro ala/armador que brilhou no Staples Center. Gilbert Arenas ofuscou o astro do Los Angeles Lakers ao marcar 60 pontos na vitória do seu Washington Wizards sobre o time californiano por 147 a 141, após um período de prorrogação. Kobe ainda anotou 45 pontos, e teve a ajuda do ala Vladimir Radmonovic (27 pontos), mas não conseguiu evitar a derrota em casa. Com o resultado positivo na Califórnia, o Washington conseguiu chegar a uma campanha acima dos 50% de aproveitamento - 12 vitórias e 11 derrotas - e se aproxima do Orlando Magic na briga pela liderança da Divisão Sudeste da NBA. Agora com 16 vitórias e oito derrotas, sendo quatro em Los Angeles, o Lakers fica um pouco mais distante da ponta da Divisão do Pacífico, que está com o Phoenix Suns. Em Indianapolis, o Utah Jazz obteve mais uma importante vitória para se consolidar entre os melhores da liga até o momento. Com um bom jogo coletivo - cinco atletas tiveram pontuação de dois dígitos -, o time de Salt Lake City derrotou o Indiana Pacers por 104 a 94. O cestinha do Utah, que agora tem 18 vitórias e apenas seis derrotas, foi o ala Carlos Boozer, com 18 pontos. Os outros resultados da rodada deste domingo foram: Toronto Raptors 120 x 115 Golden State Warriors Los Angeles Clippers 103 x 108 Houston Rockets Detroit Pistons 97 x 93 Seattle SuperSonics