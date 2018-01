Arenas leva Wizards a vitória surpreendente sobre Pistons O armador Gilbert Arenas anotou 34 pontos e levou o Washington Wizards a uma vitória por 110 a 92 sobre o Detroit Pistons. O Wizards conseguiu um valioso triunfo para deixar sua marca em 31-30 e se manter na vice-liderança da Divisão Sudeste. O time alcançou sua quinta vitória nos últimos 10 jogos. Arenas também teve seis assistências, e contou com o apoio do ala Caron Butler, que anotou 30 pontos. O ala-armador Antonio Daniels somou 16 pontos. O Pistons (49-12) perdeu pela terceira vez nas últimas 10 partidas. O ala Rasheed Wallace anotou 18 pontos e pegou nove rebotes. O ala-armador Richard Hamilton e o reserva Tony Delk marcaram 16 pontos cada. Bulls também vencem O ala sudanês Luol Deng marcou 21 pontos e liderou o Chicago Bulls que derrotou o Atlanta Hawks por 95 a 90. O Bulls alcançou seu sexto triunfo seguido na série contra o Hawks. O Bulls está perto do Philadelphia Sixers e do Milwaukee Bucks na luta pela oitava e última vaga para os play-offs da Conferência Leste. O ala Malik Allen colaborou com 12 pontos, mesma quantidade que o pivô Tyson Chandlr, enquanto que o armador Kirk Hinrich anotou 18. O ala Al Harrington anotou 32 pontos para o Hawks (20-40), que continua no penúltimo lugar da Divisão Sudeste.