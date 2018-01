Argentina derrota a Nova Zelândia em partida violenta A Argentina confirmou seu favoritismo e se classificou para as quartas-de-final do Mundial de Basquete Masculino do Japão ao vencer a Nova Zelândia por 79 a 62. O jogo foi quase uma batalha campal, provocada pelo estilo agressivo de jogo dos neozelandeses, que terminaram em quarto no último Mundial, em 2002. A Argentina, atual campeã olímpica e vice mundial, agora enfrenta a Turquia nas quartas-de-final, na próxima terça-feira, às 4h30 (de Brasília). Apesar da força física dos rivais, a Argentina se impôs e dominou o jogo todo, abrindo 15 pontos de vantagem (59 a 44) no fim do terceiro quarto. Ginóbili, com 26 pontos, e Oberto, com 24 - 11 deles no primeiro quarto -, foram os destaques do time sul-americano. Pela Nova Zelândia, que contou com a complacência dos árbitros em muitos lances violentos, o cestinha foi Dickel, que saiu do banco de reservas e marcou 15 pontos.