Argentina é a 1ª a vencer Dream Team A Argentina fez história na noite desta quarta-feira. Transformou-se na primeira equipe a derrotar o Dream Team, a seleção dos Estados Unidos formada por profissionais da NBA. Com a vitória por 87 a 80, os argentinos ficaram em primeiro lugar do grupo F do Campeonato Mundial de Basquete Masculino e irão enfrentar o Brasil nesta quinta-feira, pelas quartas-de-final. Desde a Olimpíada de Barcelona, em 1992, quando a Fiba (Federação Internacional de Basquete) permitiu que os profissionais da NBA disputassem os campeonatos organizados por ela, o Dream Team vinha dominando completamente o esporte. Ao todo, foram 58 jogos, com vitórias em todos eles. Mas essa supremacia acabou nesta quarta-feira, com a histórica atuação argentina. E, o que é pior para os norte-americanos, foi dentro de casa: em Indianápolis, considerada a capital do basquete nos Estados Unidos. A incrível vitória da Argentina definiu os jogos das quartas-de-final do Mundial, que acontecem nesta quinta-feira. Depois de vencer Angola por 89 a 87, na segunda prorrogação, Porto Rico ficou em primeiro lugar do grupo E e irá jogar contra a Nova Zelândia, que eliminou a China ao ganhar por 94 a 88. Com isso, a Espanha encara a Alemanha, outra que precisou derrotar a Rússia por 103 a 85, na última rodada, para se classificar. O Dream Team dos Estados Unidos enfrentará a Iugoslávia, além do confronto entre argentinos e brasileiros. Veja todos os resultados desta quarta-feira: Nova Zelândia 94 x 88 China Alemanha 103 x 85 Rússia Argentina 87 x 80 Estados Unidos Iugoslávia 110 x 78 Turquia Espanha 84 x 67 Brasil Porto Rico 89 x 87 Angola Quartas-de-final (nesta quinta-feira): Espanha x Nova Zelândia Porto Rico x Estados Unidos Iugoslávia x Alemanha Brasil x Argentina. OBS: Turquia x China e Angola x Rússia vão disputar de 9º a 12º lugares, a partir desta sexta-feira.