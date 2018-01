Argentina e Espanha arrasam e se classificam no Mundial As seleções da Argentina e da Espanha não tomaram conhecimento de seus adversários e se classificaram, nesta terça-feira, para as semifinais do Mundial de basquete masculino, que está sendo realizado no Japão. Os espanhóis, liderados pelo pivô Pau Gasol - que joga no Memphis Grizzlies (NBA) -, venceram a Lituânia por 89 a 67, em Saitama, no seu jogo pelas quartas-de-final. Mais tarde, foi a vez dos argentinos massacrarem a Turquia por 83 a 58. O confronto entre os dois times, que estão invictos (sete vitórias), será na sexta, novamente em Saitama. A semifinal entre Argentina e Espanha será um duelo particular entre as estrelas de cada seleção. Gasol fez 25 pontos contra a Lituânia e ajudou os espanhóis a se classificar pela primeira vez entre os quarto melhores desde o Mundial de 1982. Além disso, já são 16 partidas sem derrotas. "Sabemos que será difícil, mas o nosso rival terá que jogar bem fisicamente, com uma boa estratégia e arremessos precisos", disse o pivô. Do lado argentino, um dos astros é o ala Andres Nocioni, que contribuiu com 21 pontos contra a Turquia. O jogador do Chicago Bulls teve o auxílio de seus companheiros Carlos Delfino (14 pontos) e Luis Scola (13) para garantir a vitória já no terceiro período, quando a vantagem no placar chegou a 30 pontos. O ala/armador Emanuel Ginóbili, que joga no San Antonio Spurs, pôde até ser poupado e marcou apenas sete pontos. A outra semifinal do Mundial será definida nesta quarta-feira com os confrontos França x Grécia e Estados Unidos x Alemanha. Lituânia e Turquia, derrotados nesta terça, se enfrentarão na quinta na disputa de quinto a oitavo lugares.