Argentina e França vencem no Mundial de Basquete Grande surpresa do Mundial Feminino de Basquete até agora, a Argentina estreou com vitória na segunda fase do campeonato. Foi sobre o Canadá, por 62 a 58, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com a vitória, a seleção argentina ficou perto de uma vaga nas quartas-de-final e neste domingo enfrenta a Lituânia, às 11h45, novamente no Ibirapuera. Já o Canadá, em último lugar no Grupo E, vai jogar na próxima rodada contra a Espanha, às 14 horas, no mesmo ginásio. Pelo Grupo F, em Barueri, a França também confirmou a boa campanha no Mundial e venceu a Rússia por 74 a 64. As francesas voltam a jogar neste domingo, mas terão um adversário complicado pela frente: os Estados Unidos, às 14 horas, em Barueri. Enquanto isso, a seleção russa se complicou depois da derrota deste sábado. O time precisa reagir neste domingo, quando enfrenta a República Checa, a partir das 11h45, em Barueri, se quiser ir às quartas-de-final do Mundial.