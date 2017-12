Argentina e Uruguai buscam sediar o Mundial de Basquete de 2023

Argentina e Uruguai lançaram oficialmente candidatura conjunta para sediar o Mundial de Basquete de 2023. O anúncio aconteceu no Centro Nacional de Alto Rendimento Desportivo (CeNARD), no bairro de Núñez, em Buenos Aires. A apresentação do projeto foi encabeçada pelo Ministro de Educação e Esporte da Argentina, Esteban Bullrich, e contou com participação de Fernando Susbielles, presidente da Confederação Argentina de Basquete (CABB), Ricardo Vairo, presidente da Federação Uruguaia de Basquete (FUBB), e Fernando Cáceres, Secretário Nacional de Esportes do Uruguai.

"Apresento com orgulho essa postulação de Argentina e Uruguai, que vão trabalhar juntos para tentar ser sede do Mundial", afirmou Bullrich. "Sabemos que sozinho não conseguiríamos organizar um Mundial. A organização de um Mundial atraí investidores e turistas. Vamos concentrar em dar pequenos passos de cada vez", completou.

A candidatura conjunta foi liberada pela primeira vez pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), que definiu mudanças no processo de escolha das sedes dos mundiais. Até aqui, além de Argentina e Uruguai, Israel e Sérvia manifestaram intenção de sediar o torneio em 2023.

A votação, segundo Bullrich, acontecerá até o final deste ano ou início de 2018. Ele aposta na tradição dos dois países na modalidade para sair vencedor. A Argentina tem duas medalhas olímpicas (ouro em Atenas-2004 e bronze em Pequim-2008), enquanto o Uruguai foi duas vezes bronze, em Helsinki-1952 e Melbourne-1956.

Além disso, os argentinos conquistaram o Mundial em 1950, quando sediaram o torneio. A Argentina foi novamente sede em 1990, quando a Iugoslávia conquistou o título. Já o Uruguai recebeu a competição em 1967, ano em que a União Soviética foi campeã. "Esperamos que a enorme tradição no basquete de ambos os países possa pesar na decisão da Fiba", afirmou Bullrich.