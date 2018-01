Argentina e Venezuela vencem na estréia no Sul-Americano O Campeonato Sul-Americano masculino de basquete começou nesta quarta-feira com as vitórias de Venezuela e Argentina, que assim largam na liderança dos Grupos A e B do torneio, que está sendo disputado em Caracas, capital venezuelana. Pelo Grupo A, a equipe da casa venceu a seleção do Chile por 87 a 46. Com isso, ficam na liderança e aguardam o jogo Brasil x Chile, que acontece nesta quinta-feira. Como são apenas três times por grupo, em caso de vitória brasileira (é a estréia no torneio), ambos se classificam para o Pré-Olímpico, já que garantem vaga no quadrangular final. Já pelo Grupo B, a Argentina bateu a Colômbia por 103 a 69 e está na mesma situação do time venezuelano, pois nesta quinta-feira se enfrentam Uruguai x Colômbia. A última rodada da competição acontece no domingo.