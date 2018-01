Argentina enfrenta Iugoslávia na final Argentina e Iugoslávia fazem neste domingo (às 17h, pela ESPN Brasil), a final do Mundial Masculino de Basquete de Indianápolis. Uma decisão longe da que estava sendo aguardada pelos organizadores - que ainda conseguiram a proeza de levar prejuízo -, já que o "Dream Team" caiu nas quartas-de-final. A Nova Zelândia, chamada de "cinderela" da competição, chegou a abrir 11 pontos, mas pesou a tradição de uma das maiores Seleções do mundo: Iugoslávia 89 a 78. A Argentina passou pela Alemanha com 86 a 80. o Brasil ainda disputara neste sábado à noite o sétimo lugar do Mundial com Porto Rico. Mais uma vez os argentinos mostraram superação. Depois de perderem o ala Ginóbili, a grande estrela do Mundial, com uma torção no tornozelo direito na metade do segundo quarto, demoraram para se estabilizar e buscar o placar desfavorável. Em um começo de partida bastante equilibrado, as duas seleções erraram muito deixando transparecer a ansiedade da oportunidade de disputar uma final de Mundial. Enquanto Ginóbili esteve em quadra, os argentinos comandaram o jogo. Apesar dos arremessos de três pontos perfeitos dos alemães, a Argentina soube aproveitar melhor os erros do adversário. Antes do intervalo, os alemães cresceram na partida, souberam aproveitar a ausência de Ginóbili e abriram oito pontos de frente com os arremessos certeiros de Ademola Okulaja (18 pontos) e Dirk Nowitzki (cestinha, com 24 pontos). Os argentinos só conseguiram retomar a frente no final do último quarto. Os alemães bem que tentaram, mas desperdiçaram ataques importantes. Sconochini e Paladino chamaram a responsabilidade e comandaram a equipe até o final: 86 a 80. Na outra semifinal, quase pintou uma zebra. Depois de eliminar Porto Rico, os neo-zelandeses começaram atropelando a Iugoslávia. Com uma defesa consistente e arremessos de três pontos perfeitos, os "kiwis" abriram sete pontos em menos de três minutos. No final do primeiro quarto, a vantagem aumentou para onze. Os neo-zelandeses mantiveram o placar até o início do segundo tempo, quando a Iugoslávia, comandada pelo gigante Divac (2,16 m) reagiu, tirou a diferença e ainda abriu 14 pontos. Com pouco tempo para uma nova reação, a Nova Zelândia não teve poder de reação. Resultado: 89 a 78.