Argentina faz final com Brasil no basquete A Argentina será a adversária do Brasil na final do 40º Campeonato Sul-Americano de Basquete, neste domingo, às 20h30, em Montevidéu, no Uruguai. Neste sábado à noite, os argentinos não tiveram dificuldades para derrotar os uruguaios por 95 a 64, apesar dos 10 mil torcedores presentes ao ginásio. O Uruguai disputa o terceiro lugar com a Venezuela, que foi derrotada pelo Brasil neste sábado. O vencedor também garante vaga no Pan-Americano de Santo Domingo, na República Dominicana, que tem início na sexta-feira. Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela vão disputar o Pré-Olímpico de Porto Rico, que será disputado no fim de agosto.