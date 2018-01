Argentina festeja façanha do basquete A vitória sobre a seleção norte-americana de basquete na noite desta quarta-feira em partida válida pelo Mundial de Indianápolis, elevou os jogadores argentinos à condição de heróis nacionais. Jornais estamparam grandes manchetes nesta quinta-feira exaltando a façanha. Os argentinos venceram os EUA por 87 e 80 na primeira derrota americana desde que jogadores da NBA foram incluídos na seleção. Além disso, quebraram uma invencibilidade de 58 jogos oficiais, iniciada em 1992 O Clarín classificou o desempenho contra os norte-americanos como "uma das vitórias mais espetaculares do esporte argentino". Em tom de exaltação, escreveu que a quarta-feira, em Indianápolis, "será para todo o sempre a noite em que uma equipe corajosa e talentosa conseguiu o improvável: venceu os Estados Unidos nos Estados Unidos", O diário Crónica foi pelo mesmo caminho. "Nunca visto", escreveu na manchete. Segundo o jornal, "era uma missão quase impossível, porém nosso time conseguiu o que ninguém acreditava?. O diário esportivo ?Olé? assumiu um tom provocativo resumiu em uma palavra o triunfo de Indianápolis. "Yes!". Na reportagem, Olé manteve a ironia. "Yes! Histórico. Humilhamos o ?Dream Team?. Os deixamos calentitos (furiosos) e sem a invencibilidade. Eles tinham 58 vitórias seguidas .... Tinham?. Para o diário La Nación, "o basquete argentino mudou a história". O diário econômico Ambito Financiero também dedicou espaço à vitória. ?Este feito serviu para aliviar o povo da penúria que vive o país?, escreveu. O Página 12 também aproveitou para fazer uma relação entre esporte, economia e política. O jornal fez uma fotomontagem na qual o jogador argentino Gabriel Fernandez bloqueia o secretário do Tesouro norte-americano Paul O?Neill, vestido com a camisa 6 da seleção americana. Abaixo, o título: ?(Paul) O?Neill não acerta uma?. O jornal explica: ?No mesmo dia em que a Argentina obteve uma vitória histórica no basquete, o secretário do tesouro deixou de lado suas frases alentadoras usadas durante sua passagem por Buenos Aires e deixou claro que falta muito para um acordo?, escreveu o jornal, referindo-se a um acordo do governo argentino com o FMI.