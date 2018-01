Argentina garante primeiro lugar com vitória sobre a Nigéria A seleção argentina confirmou a condição de uma das equipes favoritas à conquista do Mundial de basquete maculino, no Japão, ao garantir o primeiro lugar do Grupo A, após vencer a Nigéria por 98 a 64, nesta quarta-feira. Nas oitavas-de-final, os argentinos vão enfrentar o quarto colocado do Grupo B. Seu último jogo na primeira fase será contra Sérvia e Montenegro, nesta quinta. Apesar da derrota, a Nigéria se mostrou sólida, com jogadores oriundos dos Estados Unidos e liderada pelo armador Ime Udoka, que atua no New York Knicks.