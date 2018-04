Argentina mantém esperanças de ir ao Mundial de basquete

A seleção da Argentina manteve neste sábado vivas suas esperanças de conseguir uma das quatro vagas para o Campeonato Mundial de basquete da Turquia em 2010 ao bater o Panamá, por 80 a 55, pela Copa América, disputada em San Juan de Porto Rico.

Os destaques do time argentino foram Luis Scola e Pablo Prigioni, que juntos fizeram 39 pontos.

Pelo Panamá, Danilo Pinnock, o principal jogador, ficou apenas com oito pontos, por isso que as oportunidades de sua equipe em entrar no jogo não eram as sonhadas para o técnico David Rosario. O cestinha foi Jamal Warren, com 18 pontos.

O Panamá teria que ganhar neste domingo do invicto Brasil, que venceu suas três partidas, para se classificar para as quartas de final do torneio.

Já a Argentina jogará contra a República Dominicana.