Argentina termina primeira fase com vitória sobre a Sérvia A Argentina encerrou sua participação na primeira fase do Mundial de basquete, no Japão, com uma vitória por 83 a 79 sobre a Sérvia e Montenegro, a quinta da equipe sul-americana em cinco jogos. O duelo entre os atuais campeão e vice-campeão do mundo não esteve à altura das expectativas. Sérvia e Montenegro foi uma pálida versão da equipe do Mundial de Indianápolis. A seleção argentina mostrou que conta com um dos bancos mais confiáveis do torneio. Com Ginóbili e Nocioni apagados, brilhou Delfino, que cravou três cestas de três pontos praticamente consecutivas no fim para decidir o jogo. A Argentina começou como em seus jogos anteriores, com Scola imarcável. Já Oberto foi muito bem marcado por Milicic, o melhor da Sérvia, com 24 pontos e 12 rebotes. Manu Ginóbili procurou assumir a responsabilidade, diante do baixo rendimento de Nocioni. No segundo quarto, a marcação da Sérvia continuou implacável. Mas Herrmann, com uma cesta de três pontos nos instantes finais, fez a Argentina encostar no placar (41 a 40). A situação continuou difícil até o último quarto, com os sérvios sempre mandando no jogo. Mas então entrou Delfino. O ala-armador do Detroit Pistons, certeiro nos arremessos, empatou o placar. E, com suas assistências, deixou Scola em condições de virar para 74 a 76, a cinco minutos do fim da partida. Nos segundos finais, a Argentina se impôs pelo melhor preparo físico e garantiu a quinta vitória.