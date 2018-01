Argentina vai à final em Indianápolis A seleção da Argentina de basquete masculino está na final do Campeonato Mundial, disputado em Indianápolis, nos Estados Unidos. Na semifinal deste sábado, os argentinos derrotaram a Alemanha por 86 a 80 e confirmaram a excelente campanha que vêm fazendo na competição - além de ter vencido o Dream Team dos EUA, está invicta com 8 vitórias até agora. O outro finalista sairá do confronto entre Iugoslávia e Nova Zelândia. Esta é a segunda vez que a Argentina disputa uma final do Mundial de Basquete Masculino. A outra aconteceu em 1952, quando os argentinos conquistaram o título sobre os Estados Unidos, em Buenos Aires. Na decisão do 9º lugar do Mundial, a Turquia ganhou da Rússia por 91 a 86. Já Angola derrotou a China por 96 a 84, também neste sábado, e ficou na 11ª posição.