Argentina vence a Coréia e vai à segunda fase do Mundial A Argentina venceu a Coréia do Sul por 73 a 64, na tarde desta quinta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e se classificou para a segunda fase do Mundial Feminino de Basquete com o primeiro lugar do Grupo A. O resultado eliminou a Coréia, que perdeu os três jogos na etapa de classificação. E, com a vitória da Espanha sobre o Brasil por 67 a 66, as argentinas acabaram com o primeiro lugar na chave. O jogo começou bastante equilibrado, e a Coréia, que precisava da vitória para sonhar com a classificação, terminou o primeiro quarto com dois pontos de vantagem, 22 a 20. Mas a Argentina melhorou no segundo quarto, acertou a defesa e fechou a segunda parcial à frente, 43 a 31. Com mais uma boa atuação da pivô Gisella Vega, que fechou a partida como cestinha, com 25 pontos, a Argentina ampliou ainda mais a vantagem no terceiro quarto, que terminou 66 a 42. Na última etapa, com a vitória praticamente assegurada, o técnico Eduardo Pinto colocou várias reservas em quadra e a Coréia se aproximou no placar, mas sem conseguir ameaçar uma virada. Taiwan fora Outra seleção asiática que ficou de fora da disputa do título é Taiwan, que perdeu para a República Checa por 93 a 72, em Barueri, e também soma três derrotas. A partir de sábado, disputará do 13.º ao 16.º lugares. A República Checa acabou ficando com o primeiro lugar, depois que Cuba venceu a favorita França por 78 a 73, o segundo jogo da rodada. As três equipes ficaram com duas vitórias e uma derrota. As checas só definiram a vitória a partir do terceiro quarto, depois de um primeiro tempo apertado, no qual terminaram cinco pontos à frente. A ala Eva Viteckova foi a cestinha do jogo, com 23 pontos, dois a mais que a melhor pontuadora de Taiwan, Feng-Chuan Chien. (Atualizada às 17h15)