Argentina vence Brasil no basquete A seleção argentina de basquete venceu o Campeonato Sul-Americano, ao derrotar o Brasil, ontem, no Chile. O jogo foi realizado no estádio Antonio Azurmey de Valdívia, 740 km ao sul de Santiago e terminou com a Argentina marcando 76 a 69. Este é o décimo título sul-americano conquistado pela equipe do técnico Rubén Magnano - o Brasil já foi campeão por 15 vezes. As duas seleções, ao lado da Venezuela, garantiram participação no torneio pré-mundial que será realizado de 16 a 26 de agosto, na cidade argentina de Neuquén. Da competição sairão cinco representantes da América, além dos Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Indianápolis, que será disputada entre 29 de agosto e 7 de setembro de 2002.