Argentina vence dominicanos por 102 a 72 A seleção argentina masculina de basquete continua na disputa por uma das três vagas das Américas para a Olimpíada de Atenas, ao vencer, nesta quinta-feira, a República Dominicana por 102 a 72 (49 a 31), na última rodada da segunda fase do Pré- Olímpico de San Juan, em Porto Rico. Com este resultado, os argentinos terminaram em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Canadá ficou com a terceira colocação, seguido por Porto Rico. As semifinais serão sábado. Os argentinos enfrentam os canadenses, enquanto norte-americanos e porto-riquenhos se encaram por outra vaga na final. Os vencedores garantem ida a Atenas. Os perdedores se enfrentam pela última vaga olímpica.