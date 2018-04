Argentina vence e garante vaga à 2.ª fase da Copa América

Jogando mais com a raça do que qualquer técnica, a Argentina venceu a República Dominicana por 89 a 87, na prorrogação, na última partida válida pela primeira fase do Grupo B da Copa América, que classifica os quatro primeiros colocados ao Mundial de 2010, na Turquia.

Com a vitória, a Argentina saiu de uma incomoda situação para assumir a segunda posição, com duas vitórias e duas derrotas, logo atrás do Brasil, a melhor equipe até o momento com 100% de aproveitamento. Já a República Dominicana fechou em terceiro. Com isso, a Venezuela, com apenas uma vitória, está desclassificada da competição.

O destaque da vitória argentina foi Luis Scola, do Houston Rockets, com 30 pontos e oito rebotes, enquanto Quinteros ajudou com 14 pontos. Pelo lado da República Dominicana vale ressaltar o jogo de Al Horford, do Atlanta Hawks, com 24 pontos e 11 rebotes (double-double).

Agora, a Argentina espera o confronto entre Porto Rico e Canadá para descobrir quem será o adversário da partida da terça-feira, às 19h30. O mesmo acontece com a República Dominicana, que joga no mesmo dia, às 17 horas.