Argentina vira o destaque do Mundial A seleção da Argentina se transformou na grande sensação do Campeonato Mundial de Basquete Masculino, após o final da primeira fase, disputado em Indianápolis, nos Estados Unidos. Os argentinos ficaram com a melhor campanha entre os oito classificados e entraram na lista dos favoritos ao título. Na segunda fase, que começa nesta segunda-feira, a Argentina está no grupo F, junto com Estados Unidos, Alemanha, Nova Zelândia, China e Rússia. No grupo E estão Brasil, Espanha, Iugoslávia, Porto Rico, Angola e Turquia. Agora, cada seleção faz três jogos, contra equipes com quem ainda não jogou neste Mundial - os resultados obtidos na primeira fase ficam valendo -, e os quatro primeiros colocados de cada chave se classificam para as quarta-de-final. Dessa maneira, o Brasil não joga mais com Porto Rico e Turquia, pois já os venceu na primeira fase. Os confrontos dos brasileiros serão contra Angola, às 15h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), Iugoslávia, na terça, e Espanha, na quarta. Rússia e Iugoslávia, apontadas como favoritas, decepcionaram na primeira fase. Os russos perderam duas vezes e os iugoslavos foram derrotados pela Espanha, que se tornou outra surpresa da competição, ao conseguirem uma campanha invicta. Já o ?Dream Team? dos Estados Unidos fez o que era esperado dele: ganhou as três partidas, mas não brilhou. Enquanto isso, a Argentina, liderada por Ginobili (contratado recentemente pelo San Antonio Spurs, da NBA), está com o melhor ataque do Mundial até agora, com média de 106,3 pontos por partida, e passou fácil por Venezuela, Rússia e Nova Zelândia. Além de Brasil x Angola, nesta segunda-feira jogam Porto Rico x Venezuela, Rússia x Estados Unidos, Turquia x Espanha, Nova Zelândia x Alemanha e Argentina x China.