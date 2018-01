Argentina volta a surpreender e vence Espanha por 77 a 64 A seleção da Argentina, que era considerada a equipe mais fraca do grupo do Brasil no Mundial Feminino de Basquete, voltou a surpreender e venceu a Espanha por 77 a 64, na tarde desta quarta, na abertura da segunda rodada da competição, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O resultado deixa a equipe com boas chances de classificação para a fase final, já que passam os três primeiros de cada grupo. Um dia depois de só ser superada pela seleção brasileira por dois pontos, no segundos finais, a Argentina não tomou conhecimento das espanholas, consideradas as principais rivais do Brasil no Grupo A, e manteve o equilíbrio o tempo todo. Com grande atuação da pivô Gisella Vega, a Argentina passou à frente no fim do terceiro quarto, terminando com vantagem de 56 a 53, e matou a partida no último período, quando abriu grande vantagem. Vega terminou como a cestinha, com 24 pontos, além de pegar 12 rebotes. Pela Espanha, destacaram-se Palau, com 20 pontos, e Montanana, com 14 pontos e sete rebotes. Em Barueri, na abertura da segunda rodada do Grupo D, a seleção da França obteve sua segunda vitória, ao derrotar Taiwan por 100 a 68. A cestinha da partida foi a ala Sandrine Gruda, com 22 pontos, enquanto a pivô Sandra Dijon apanhou 14 rebotes. Pela seleção asiática, as principais cestinhas, com 11 pontos, foram a ala Feng-Chuan Chien e a armadora Chi Wen.