Argentino Scola é dispensado pelo Brooklyn Nets na NBA

O Brooklyn Nets anunciou nesta segunda-feira a dispensa do ala/pivô Luis Scola, que chegou ao time antes do início da temporada 2016/2017 da NBA. Ao confirmar a dispensa do veterano jogador, os dirigentes da equipe nova-iorquina declararam que o argentino merece atuar por um time com aspirações maiores na liga.

Ele ficará livre de contrato oficialmente em 1º de março. A partir daí, poderá se transferir para qualquer equipe. Scola "merece a oportunidade de atuar por uma equipe que lute para ir aos playoffs", declarou o gerente-geral do Nets, Sean Markins.

Na sua passagem pelo Nets, Scola teve médias modestas, de 5,1 pontos e 3,9 rebotes, sendo que não era titular no time nova-iorquino, que tem a pior campanha da temporada 2016/2017, e trabalha para renovar a sua equipe com a chegada de jogadores mais jovens.

Scola está na NBA desde 2006, tendo passagens por Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers e Toronto Raptors, além do Nets, com uma média geral de 12 pontos por jogo. O jogador, de 36 anos, também possui uma passagem de glórias pela seleção de basquete da Argentina, com a conquista da medalha de ouro olímpica em 2004, além de um bronze, em 2008. Ele também foi vice-campeão mundial em 2002.