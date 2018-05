Armador Allen Iverson assina com o Philadelphia 76ers

Ceca de uma semana depois de anunciar sua aposentadoria, o armador Allen Iverson assinou com o Philadelphia 76ers, equipe em que iniciou a carreira na NBA. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira pelo presidente do clube, Ed Stefanski. Agora, a expectativa é que Iverson estreie na segunda-feira contra o Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, no Wachovia Center, na Filadélfia.

Segundo afirmou Stefanski, o armador era "o melhor passe livre disponível para nos ajudar" após a lesão de Lou Williams, que deve desfalcar a equipe por até oito semanas.

O acordo foi praticamente firmado na segunda-feira, quando Iverson, seu agente, Stefanski e o técnico Eddie Jordan se encontraram para discutir a possibilidade.

Antes de anunciar a aposentadoria, o armador de 34 anos havia sido dispensado pelo Memphis Grizzlies na metade de novembro, após disputar apenas três confrontos na temporada 2009/10. Sua carreira na liga norte-americana começou no Philadelphia 76ers, time em que ficou por dez anos e onde foi eleito o jogador mais valioso da NBA (MVP, na sigla em inglês) em 2001.