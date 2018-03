Armador da seleção brasileira rescinde com clube espanhol e fica livre no mercado

O armador Ricardo Fischer está sem clube. O jogador da seleção brasileira, de 26 anos, teve o contrato rescindido pelo Bilbao Basket nesta quinta-feira e, agora, está livre no mercado para definir seu futuro. A passagem dele pelo time espanhol durou somente sete meses.

+ Warriors vence Wizards fora de casa e segue na cola do Rockets

"O Bilbao Basket e o armador brasileiro Ricardo Fischer chegaram a um acordo para que o jogador deixe de pertencer ao elenco. Pelo clube, queremos valorizar o profissionalismo e entrega de Ricardo Fischer nos meses em que vestiu a camisa de nossa equipe", comunicou o time.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ricardo Fischer esteve presente nas quatro partidas do Brasil nas Eliminatórias das Américas para o Mundial de 2019, na China, e é considerado um dos melhores da posição no País, mas não se firmou na Espanha. Ele próprio mostrou chateação com a rescisão de seu contrato.

Nem sempre as coisas saem como planejamos, por isso comunico a todos os meus amigos e meus seguidores que a partir de hoje deixo de fazer parte da equipe do Bilbao Basket. Foram 7 meses de muito aprendizado e grande respeito da minha parte. Deixo o clube com a sensação de dever.. pic.twitter.com/vsTZLNH683 — Ricardo Fischer (@RicardoFischer) 1 de março de 2018

"Nem sempre as coisas saem como planejamos, por isso, comunico a todos os meus amigos e meus seguidores que, a partir de hoje, deixo de fazer parte da equipe do Bilbao Basket", escreveu em sua página no Twitter. "Foram sete meses de muito aprendizado e grande respeito da minha parte. Deixo o clube com a sensação de dever cumprido."