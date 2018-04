Armador reserva brilha, e Lakers vence Magic na NBA

Na reedição da final da temporada 2008/09 da NBA, o Los Angeles Lakers venceu o Orlando Magic por 98 a 92, no Staples Center, em Los Angeles. Mas o protagonista de mais um triunfo californiano não foi Kobe Bryant, melhor jogador das finais do ano passado. A noite foi de Shannon Brown, armador reserva, que ainda busca seu espaço na liga.

Brown atuou por 21 minutos e foi o cestinha do Lakers na partida, com 22 pontos. Ele acertou oito dos 12 arremessos de quadra que tentou, sendo decisivo para o Lakers no último quarto da partida.

Enquanto o reserva brilhava, Kobe Bryant tinha atuação abaixo da média. O astro ficou em quadra por 44 minutos e marcou apenas 11 pontos, com somente quatro acertos nos 19 arremessos que tentou.

Pelo Magic, o grande nome foi mais uma vez o pivô Dwight Howard, que marcou 24 pontos e pegou 12 rebotes. Já o ala-armador Vince Carter decepcionou: com apenas três acertos em 11 arremessos de quadra, ele fechou o jogo com nove pontos.

A vitória foi a 32ª do Los Angeles Lakers em 41 jogos na temporada. A equipe da Califórnia lidera a Conferência Oeste com boa vantagem sobre o Dallas Maverics, segundo colocado com 27 vitórias e 14 derrotas. No Leste, a ponta é do Cleveland Cavaliers, que venceu 31 vezes em 42 jogos.

Os resultados dessa segunda-feira

New York Knicks 99 x 91 Detroit Pistons

Washington Wizards 97 x 92 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 91 x 94 Oklahoma City Thunder

Charlotte Bobcats 105 x 103 Sacramento Kings

Houston Rockets 101 x 98 Milwaukee Bucks

New Orleans Hornets 90 x 97 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 106 x 95 New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves 108 x 103 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 114 x 97 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 125 x 118 Phoenix Suns

Boston Celtics 90 x 99 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 98 x 92 Orlando Magic

Os jogos desta terça-feira

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Miami Heat x Indiana Pacers