Artest diz que punição foi muito dura Em sua primeira entrevista desde que foi suspenso pela direção da NBA até o final da temporada, Ron Artest disse achar que sua punição foi dura demais. Mas o jogador do Indiana Pacers mostrou arrependimento por ter brigado com torcedores do Detroit Pistons em partida disputada na última sexta-feira. A confusão toda começou após Artest ser atingido por um copo lançado da arquibancada. Ele se irritou e partiu para cima dos torcedores, provocando grande briga. Mas a direção da NBA foi rápida e, no domingo, o suspendeu por 73 jogos - até o fim da temporada regular -, sem direito a receber salário - serão quase US$ 5 milhões de prejuízo. Outros jogadores envolvidos na confusão foram punidos pela NBA, mas nenhum recebeu suspensão tão grande quanto Artest. ?Respeito a decisão, mas não me parece justo tantas partidas?, disse o ala dos Pacers. Enquanto isso, o presidente do sindicato dos jogadores da NBA, Billy Hunter, confirmou que irá entrar com um recurso para diminuir a punição de Ron Artest. ?Creio que 35 partidas (de suspensão) seja mais apropriado?, defendeu.