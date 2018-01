Assis alcança a vice-liderança no Nacional Masculino O Conti/Amea/Assis venceu por 75 a 65 o SEB/Brusque/Havan (SC), em Assis (SP), nesta terça-feira, e assim alcançou a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Nacional Masculino de basquete. O time do interior paulista está com aproveitamento de 72,7% (oito vitórias e três derrotas), dividindo a posição com o Paulistano/Dix Amico. Ainda nesta terça-feira, foram disputadas mais duas partidas: Flamengo/Petrobras (RJ) 72 x 78 Joinville/Univille (SC), no Rio; e Bandeirantes/Rio Claro (SP) 103 x 82 Pitágoras/Minas (MG), em Rio Claro.