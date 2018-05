Assis e Cetaf vencem em rodada adiantada do NBB

Aproveitando os dois jogos adiantados pela oitava rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), Assis e Cetaf/Garoto/UVV conquistaram vitórias importantes na noite desta terça-feira. Mesmo fora de casa, o time paulista foi o que teve mais facilidade para vencer, superando o Saldanha da Gama por 91 a 71. Em Vila Velha, o Cetaf passou apertado pelo GRSA/Itabom/Bauru, e ganhou por 69 a 67.

Para chegar ao seu terceiro triunfo em sete jogos, o Assis já imprimiu um bom ritmo desde o início em Vitória. O time capixaba, por sua vez, manteve o jogo equilibrado até o último quarto, quando vacilou e viu o visitante abrir vantagem. Assim, o Saldanha acumulou sua sexta derrota em oito partidas, tendo um começo ruim de NBB.

O destaque do Assis na vitória foram os jogadores norte-americanos. O ala Thomas terminou como cestinha, com 27 pontos, além de agarrar nove rebotes, enquanto o armador Borders anotou 19 pontos. Pelo Cetaf, o melhor também foi um estrangeiro. Com 18 pontos, o ala/pivô cubano Amiel Vega foi o maior pontuador do time anfitrião.

No jogo do Cetaf, que somou sua quarta vitória em oito jogos, o resultado positivo só veio nos minutos finais, quando o time da casa buscou a virada sobre o Bauru. O pivô norte-americano McNeil foi o cestinha do clube capixaba, com 16 pontos, enquanto o ala Fischer se destacou pelo Bauru, marcando 25 pontos. A equipe paulista vai mal no NBB, com apenas um triunfo sem sete jogos.