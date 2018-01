Assis empata semifinal do Paulista O Conti/Assis conseguiu nesta quinta-feira empatar em 1 a 1 o playoff semifinal do Campeonato Paulista masculino de basquete. Venceu o Paulistano/Dix Amico por 91 a 76 no Ginásio Jairo Santos, e assim força a realização de, pelo menos, um quarto jogo nesta série. Agora, o time de Assis joga novamente em sua casa, no sábado, às 14 horas. A quarta partida está marcada para segunda-feira, às 20 horas, mas será no ginásio do Paulistano, em São Paulo (SP). Se for necessário, o quinto e último jogo será em Assis na quinta-feira, às 20 horas. O pivô Arnaldinho, do Conti/Assis, com 22 pontos e 14 assistências, foi o cestinha da partida. ?Viemos com uma derrota e andamos 500 quilômetros martelando isso. Sabemos da importância desses jogos e temos uma oportunidade de chegar a uma final de Campeonato Paulista. É importante aproveitar isso?, disse.