Assis enfrenta Americana no Paulista O líder Conti/Assis enfrenta o ?caçula? Americana nesta quinta-feira, às 20h30, pelo returno do Estadual Masculino de Basquete. A partida irá ao vivo pela ESPN Brasil. O time de Assis está invicto na competição, com 10 vitórias, enquanto Americana é o quinto, com quatro vitórias em 11 jogos. Meia-hora mais cedo, outros dois jogos: São Caetano e Bauru, no ABC; e o XV/Da Barra e Uniara/Araraquara, em Piracicaba.