Assis surpreende Joinville e se recupera no NBB

Apesar do revés, a equipe catarinense segue na briga pelas primeiras colocações da tabela. Ocupa a terceira posição, com seis vitórias e três derrotas. O Assis é o sétimo, com quatro triunfos e cinco derrotas.

o cestinha da partida foi o ala Jefferson Sobral, que marcou 33 pontos e ainda pegou 10 rebotes para o do Joinville. Já o Assis contou com grande atuação do trio formado por Thomas, Feliz e Parker, que foram responsáveis por 71 dos 82 pontos da equipe no jogo. Thomas conseguiu um double double, com 28 pontos e 10 rebotes.

"Foi um jogo muito equilibrado. As duas equipes atacaram muito bem. Se o Joinville vencesse não seria uma surpresa. Mas nosso sistema ofensivo funcionou, acertamos muitos arremessos de 3 pontos e nos mantivemos na frente do placar praticamente o tempo inteiro", analisou o técnico do Assis, Marco Antônio Aga, ao final do confronto.

Na próxima rodada, o Joinville enfrentará o Pitágoras/Minas, no domingo, diante de sua torcida. O Assis, por sua vez, vai encarar o São José/Unimed/Vinac, fora de casa, no dia 11 de fevereiro.