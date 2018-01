Assis vence no ABC e faz quase o dobro Pelo Paulista Masculino de Basquete, São Bernardo perdeu de 55 a 107 para Assis, neste domingo à tarde. À noite, jogariam Franca e Da Barra, Hebraica e Americana, Araraquara e Limeira. No sábado, São Caetano perdeu em casa, do Pinheiros (69 a 76), assim como São Carlos, de Bauru (66 a 73). Ribeirão Preto fez 92 a 71 sobre Rio Claro.