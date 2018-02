Assis vence o Paulistano pelo Nacional de basquete O Conti/Amea/Assis venceu por 91 a 81 o Paulistano/Dix Amico no encerramento do turno do Campeonato Nacional masculino de basquete. Com esta vitória, o time de Assis termina em 5.º lugar na classificação do Grupo A, com 62,5% de aproveitamento (cinco vitórias e três derrotas). Já o Paulistano é o segundo colocado, com 75% (seis vitórias e duas derrotas). O returno começará na sexta-feira com três jogos: Pinheiros x COC/Ribeirão Preto (19 horas); São Paulo FC/Santo André x Flamengo/Petrobras (20 horas); e Bandeirantes/Rio Claro x Franca/Mariner/Unimed (20h30, com SporTV).